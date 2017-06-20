Польская тюнинговая фирма Auto-Dynamics продемонстрировала новейший пакет модернизаций Dark Knight для спорткара Porsche 911 Turbo S, двигатель автомобиля начал развивать 700 лошадиных сил, замене подверглись все ключевые узлы и агрегаты.

Спорткар получил новый «обвес» в виде переднего спойлера, капота и вентилируемых крыльев, боковых «юбок», диффузора и большого заднего «крыла». Однако наибольшие изменения были внесены в технические узлы машины, сообщает Auto-Dynamics.

Известное варшавское тюнинг-ателье укомплектовало автомобиль агрегатами таких известных мировых фирм, как GMG Racing, AWE Tuning, Cargraphic, TechArt, Agency Power и других. Как говорится в пресс-релизе ателье, обновленный двигатель начнет выдавать 700 лошадиных сил.

Интерьер машины почти не изменился, если не считать нового рулевого колеса, эксклюзивных ковриков, педального узла RUF.

Ателье не сообщает о стоимости нового пакета доработок. Стоимость автомобиля с установленными обновлениями также неизвестна.