Девять проездов в российской столице, у которых до сих пор не было названий, получили наименования — соответствующее постановление, подписанное мэром Москвы Сергеем Собяниным, опубликовано на официальном сайте мэрии.

В соответствии с этим документом в северо-восточном районе Южное Медведково появится проезд Пахтусова, названный так в честь мореплавателя и гидрографа Петра Пахтусова.

Безымянный проезд в районе Ясенево на юго-западе Москвы превратится в улицу Михаила Грешилова — подводника-черноморца, легенды отечественного флота, Героя Советского Союза.

Проезд в Хорошевском районе на севере города станет улицей Генерала Ивашутина — в честь Героя Советского Союза, руководителя органов государственной безопасности и военной разведки СССР Петра Ивановича Ивашутина. В том же районе появятся улицы Генерала Колесника (Героя Советского Союза, начальника управления специальной разведки ГРУ Генштаба ВС СССР генерал-майора Василия Васильевича Колесника) и Веры Волошиной — знаменитой «девушки с веслом», повешенной фашистскими захватчиками подруги Зои Космодемьянской.

В районе Тропарево-Никулино на западе столицы безымянный проезд назовут улицей Доктора Гааза — в честь врача из Германии, который работал в России и лечил раненых на Отечественной войне 1812 года.

Будут переименованы два Проектируемых проезда — в районе Кунцево (вместо него будет улица Маршала Сергеева — первого маршала России) и в Отрадном (его решено назвать Казеевским переулком).

Кроме того, в районе Нагатинский Затон Южного административного округа безымянный проезд между улицами Речников и Коломенская назовут Корабельной улицей.