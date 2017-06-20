Глава МИД Катара Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани заявил, что надеется на возможность разрешения кризиса благодаря посредничеству Кувейта, сообщает Reuters.

Министр добавил, что страна готова вступить в диалог с другими государствами Персидского залива для разрешения кризиса.

Аль Тани также отметил, что Катар будет через суд добиваться открытия путей воздушного сообщения страны и снятия части блокады.

Ранее ряд стран разорвал дипломатические отношения с Дохой из-за поддержки терроризма.