Катар надеется на разрешение кризиса благодаря посредничеству Кувейта
Глава МИД Катара Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани заявил, что надеется на возможность разрешения кризиса благодаря посредничеству Кувейта, сообщает Reuters.
Министр добавил, что страна готова вступить в диалог с другими государствами Персидского залива для разрешения кризиса.
Аль Тани также отметил, что Катар будет через суд добиваться открытия путей воздушного сообщения страны и снятия части блокады.
Ранее ряд стран разорвал дипломатические отношения с Дохой из-за поддержки терроризма.