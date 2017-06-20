Ректор Академии кинематографического и театрального искусства, режиссер Никита Михалков попросил у московских властей предоставить ему временную площадку для спектаклей его студентов.

Режиссер сказал на премьере спектакля его академии «Метаморфозы-2» в театре Эстрады в понедельник, что сейчас его студенты ставят спектакли на разных площадках города. Он отметил, что постоянные переезды тяжелы для этих театральных трупп, передает РИА «Новости».

«Я прошу руководство Москвы, чтобы дали нам какой-то стационар, чтобы мы могли играть на время реконструкции Театра киноактера, сцена сейчас в аварийном состоянии, играть там можно, но опасно», — сказал Михалков.

При этом режиссер заявил, что он «не жалуется», ему всегда «важнее то, что происходит на сцене».