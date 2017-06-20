Главный тренер английского футбольного клуба «Челси» Антонио Конте близок к подписанию нового договора с руководством клуба.

47-летний итальянец провел успешные переговоры с исполнительным директором «Челси» Мариной Грановской. Ожидается, что после продления контракта зарплата тренера «синих» составит около €10 млн в год, сообщает сайт журналиста Sky Sport Джанлуки Ди Марцио.

В ближайшее время Конте проведет еще одну встречу с руководством клуба, но уже с участием владельца «Челси» Романа Абрамовича.

Конте возглавил «Челси» перед началом сезона 2016/17 и привел лондонский клуб к победе в чемпионате Англии, а также вывел в финал Кубка страны.