Источник в Госдепартаменте США рассказал, что глава внешнеполитического ведомства Рекс Тиллерсон намерен предложить разработанный им самим план по налаживанию конструктивных рабочих отношений с Россией.

Об этом пишет американское интернет-издание BuzzFeed. Его источник утверждает, что программа Тиллерсона основана на его тезисе о необходимости сохранения «стратегической стабильности» в отношениях между США и РФ.

В плане, по словам источника из Госдепа, затрагиваются три направления — урегулирование конфликта в Сирии, ядерная программа КНДР и проблема кибербезопасности.

Напомним, 15 июня американские сенаторы проголосовали за введение новых антироссийских санкций и оформление некоторых уже действующих ограничительных мер на законодательном уровне.

За президентом США по-прежнему сохраняется право единоличного принятия решений о смягчении санкционного режима, но Сенат собирается принять меры для максимального усложнения этой процедуры. В частности, главу Белого дома обяжут подать в Конгресс список конкретных лиц, с которых он намерен снять санкции, и доказать законодателям наличие изменений в политике России по сирийскому и украинскому вопросам.

Рекс Тиллерсон 14 июня обратился к конгрессменам с призывом не вводить новых антироссийских санкций в одностороннем порядке, поскольку это, по его словам, уничтожит шансы на налаживание конструктивного диалога между двумя странами.

Глава Госдепартамента США публично заявил, что отношения Москвы и Вашингтона продолжают ухудшаться, и складывающаяся в результате этого ситуация «представляет угрозу миру».