Главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил на семинаре «Нафтогаз» и будущее энергетического сектора Украины» в Вашингтоне, что украинская компания заинтересована в транзите российского газа и после 2020 года.

Витренко сообщил, что переговоры о транзите газа РФ пройдут «в ближайшее время». По его словам, интерес «Нафтогаза» связан с решением Стокгольмского арбитража, который постановил, что стороны (РФ и Украина) должны договариваться на основе принципов, определенных арбитражем, передает ТАСС.

«Да, заинтересована. В настоящее время мы планируем переговоры; мы просто не можем пока договориться о месте», — сказал Витренко.

Американские специалисты в ходе семинара напомнили, что к 2020 году Киев должен перезаключить контракт на транзит российского газа. Витренко пришлось отвечать им на вопрос, что будет с «Нафтогазом», если данное соглашение не будет пролонгировано.

«Если мы не договоримся с «Газпромом» и если европейские компании не будут покупать газ на российском рынке и сами заказывать услуги украинской ГТС (газотранспортной системы), то в такой ситуации, естественно, спроса вообще на транзит через территорию Украины мы не ожидаем», — сказал он.

Нафтогазу, по его словам, приходится говорить о том, что он вынужден изменять тариф, применяемый сейчас к транзиту, что приводит к расчету «ускоренной амортизации». Витренко заявил, что компания намерена пересмотреть тариф на транзит газа с учетом этой «ускоренной амортизации».

Витренко полагает, что «Газпром» «должен заплатить сейчас больше», потому что потом «вообще не будет ничего платить».