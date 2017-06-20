Подтверждена официальная встреча президента Украины Петра Порошенко с вице-президентом США Майком Пенсом. Об этом сообщил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер. При этом о перспективе переговоров украинского лидера с главой государства Дональдом Трампа до сих пор ничего неизвестно.

Порошенко прибудет в Вашингтон во вторник. У него намечена встреча с представителями украинской диаспоры и молебен возле мемориала жертвам Голодомора.

Несмотря на скорое начало визита, официальные источники молчат относительно возможности встречи Порошенко и Трампа. Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявлял, что такая встреча обязательно состоится. По словам главы МИД Украины, беседа будет во многом посвящена методам давления на Россию с целью выполнения Минских соглашений.