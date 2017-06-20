Центральная криминальная полиция Финляндии получила информацию о подготовке теракта, который мог быть совершен в столице страны в конце прошедшей недели, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Полиция получила информацию о фактах, на основании которых можно было предположить, что готовился теракт. Согласно этим данным, вероятной мишенью являлась церковь Темппелиаукио», — уточнили в пресс-службе.

Теракт был запланирован на 18 июня. Правоохранительные органы страны предприняли все необходимые меры для его предотвращения, уточняет ТАСС.

Темппелиаукио - храм в скале, она из популярных туристических достопримечательностей в центре Хельсинки.

В воскресенье у церкви дежурило порядка 10 полицейских машин, а в понедельник туда привезли и установили у входа бетонные заграждения, сообщала газета Ilta-Sanomat.

На минувшей неделе полиция безопасности подняла уровень террористической угрозы в стране до повышенного.

Предыдущий раз оценку поднимали в ноябре 2015 года. На тот момент в Финляндии существовала повышенная угроза частных случаев применения насилия, при этом вероятность терактов, планируемых радикальными организациями, оставалась низкой.