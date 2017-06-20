Госсекретарь США Рекс Тиллерсон пообещал привлечь КНДР к ответственности в связи со смертью студента Отто Уормбиера, а также призвал власти Северной Кореи освободить еще трех американских граждан, сообщает «РИА Новости».

«Мы считаем, что Северная Корея ответственна за несправедливое заключение Отто Уормбиера, и требуем освободить трех американцев, которые незаконно задержаны», - заявил Тиллерсон.

Уормбиер находился в заключении в КНДР более полутора лет и был освобожден лишь менее недели назад. Позже семья студента сообщила, что он скончался.

По данным УВКПЧ ООН, Уормбиер находился в коме с марта 2016 года, после того как принял снотворное, которое ему дали в тюрьме. В КНДР американский студент был приговорен к лишению свободы по обвинениям в подрывной деятельности против страны.