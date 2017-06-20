Число погибших в ходе протестных акций в Венесуэле увеличилось на одного человека: на очередной манифестации, которая проходила в Альтамире, был застрелен 17-летний Фабиан Урбина. Также по меньшей мере 27 человек получили ранения.

Депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Хосе Мануэль Оливарес написал в своем Twitter, что национальная гвардия применила огнестрельное оружие против демонстрантов, в результате был убит несовершеннолетний.

Информацию о гибели юноши официально подтвердила генеральная прокуратура Венесуэлы, которая начала расследование по этому факту.

Напомним, массовые антиправительственные выступления продолжаются в стране с начала апреля, когда Верховный суд Венесуэлы существенно ограничил полномочия оппозиционной Национальной ассамблеи. Сторонники оппозиции потребовали отправить судей ВС в отставку, провести досрочные выборы нового состава суда и запретить созыв учредительного собрания. По мнению протестующих, действия властей были направлены на изменение конституции Венесуэлы.

В результате решение Верховного суда было отменено, но акции протеста после этого не прекратились. В общей сложности с момента их начала, по последним данным, жертвами беспорядков в стране стали более 70 человек.