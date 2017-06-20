Число людей, занятых поиском детей с перевернувшейся на Ладожском озере лодки, увеличено в два раза — до 247 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

Лодка, в которой находились пять подростков от 15 до 17 лет (четыре юноши и девушка), перевернулась в заливе Импилахти на Ладожском озере в понедельник. Двое обнаружены живыми. По их свидетельствам, девушка погибла. Судьба еще двух детей неизвестна.

Для поиска подростков задействованы подразделения Сортавальского поисково-спасательного отряда, Питкярантского и Сортавальского пожарно-спасательных гарнизонов и волонтеры. Местонахождение детей также помогает установить, задействованный в операции, вертолет Ми-8.

С разницей в год и один день – 18 июня 2016 года произошла трагедия на Сямозере в Карелии.

Дети из лагеря «Парк-отель Сямозеро» отправились вместе с инструкторами на водную прогулку на каноэ. В составе группы находился 51 человек, из них четверо взрослых.

Группа попала в шторм, 14 детей погибли. Лагерь «Парк-отель Сямозеро» закрыли. Фельдшера лагеря Ирину Щербакову, которая не поверила звонку тонущих детей, приговорили к трем годам заключения с отсрочкой приговора до 14-летия ее дочери.