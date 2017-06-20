Президент Бразилии Мишель Темер планирует в рамках визита в Москву 20–21 июня обсудить с российским лидером Владимиром Путиным вопросы борьбы с терроризмом, а также ситуации вокруг Сирии и КНДР, сообщает «Российская газета».

Глава МИД Бразилии Алоизиу Нунес также отметил, что в отношениях двух стран есть темы, к которым они подходят с разных позиций, например, вопросы разоружения.

Кроме того, он сообщил, что Бразилиа надеется на положительное завершение переговоров по соглашению об упрощении торговли и о защите инвестиций.