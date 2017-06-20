Сын убитого лидера Ливии Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам освобожден из тюрьмы и может войти во властные структуры страны, не исключено и его выдвижение на пост президента, заявил «Известиям» официальный представитель объединения племен Басем ас-Сол.

Между тем эксперты отметили, что Сейф аль-Ислам, вероятно, займет высокую, почетную, но символическую должность. В то же время они отметили, что Каддафи-младший пользуется наибольшей поддержкой племен в Ливии. Именно поэтому он, скорее всего, займет пост, консолидирующий общество страны.

— У подавляющей части ливийского общества есть запрос на то, чтобы Сейф аль-Ислам вернулся в большую политику и занял пост президента Ливии. Это знаковая фигура, способная привести страну к национальному примирению, — сказал Басем ас-Сол.

Один из собеседников в ливийской армии рассказал, что армия Ливии сейчас очень нуждается в поддержке племен на юге и западе страны. Среди жителей этих регионов отмечаются симпатии к прежнему режиму.

Как стало известно «Известиям», на освобождении Каддафи-младшего настояли именно военные. Сейф аль-Ислам вышел на свободу 9 июня в рамках амнистии, которую в мае одобрил ливийский парламент.

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