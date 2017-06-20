Прирост мигрантов в России снизился за I квартал 2017 года на 26,8% по сравнению с тем же периодом 2016 года, говорится в исследовании Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

Однако эксперты РАНХиГС уверены, что пока рано говорить о глобальной тенденции.

«Данные по кварталам из года в год меняются. Часто миграционный прирост во II–IV кварталах превосходит показатели первого», — отметили в РАНХиГС.

По мнению президента Федерации мигрантов России Вадима Коженова, уменьшение миграционного прироста — это временное явление.

«Результаты нужно подводить в конце года. Например, многие в начале года уезжали домой на длительные праздники», — сказал Коженов «Известиям».

Также в РАНХиГС отметили снижение миграционного прироста из числа украинцев и из стран Средней Азии.

Подробнее — в материале «Известий»:

Поток мигрантов в Россию сократился