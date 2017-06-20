Перестрелка произошла в здании суда в американском штате Теннеси, ранены двое заместителей местного шерифа, сообщает Бюро расследований штата.

По предварительной информации, подозреваемый в нападении был застрелен или застрелился сам, передает РИА «Новости».

«Двое заместителей шерифа округа Коффи пострадали в перестрелке в здании суда и сейчас находятся в больнице», — говорится в сообщении Бюро расследований.

Как сообщает Reuters, стрельбу открыл заключенный, которого доставили на заседания суда. Он внезапно выхватил пистолет у одного их охранников и открыл огонь по сотрудникам офиса шерифа. Одного из них он ранил в руку, другому пуля угодила в живот.

После этого заключенный выбежал из здания суда, при входе в него прозвучал еще один выстрел. Как сообщил представитель офиса шерифа округа Коффи Лаки Нотт, вероятно, беглый заключенный покончил с собой.