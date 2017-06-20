Российское министерство промышленности и торговли разрабатывает поправки к закону «О торговле», предполагающие изменение расстановки сил на рынке в пользу крупных торговых сетей — в частности, предоставление им возможности занимать более 25% рынка в случае каких-либо заметных изменений конъюнктуры, пишут «Известия».

Эти поправки могут вступить в силу уже в марте 2018 года, однако против них настроена Федеральная антимонопольная служба (ФАС), которая наряду с министерством экономического развития выступает в роли соразработчика законопроекта.

Замглавы управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Екатерина Урюкина назвала нецелесообразным на данный момент «внесение изменений в федеральное законодательство о торговле, предусматривающих возможность превышения либо повышения порога присутствия торговой сети в границах административно-территориального образования».

В настоящее время закон ограничивает возможности ритейлера, доля продаж которого в конкретном регионе по итогам года достигла или превысила 25% от общего объема: на следующий год он лишается права покупать или снимать в аренду новые помещения в этом регионе для создания новых торговых точек в рамках своей сети.

Ранее вице-премьер российского правительства Аркадий Дворкович поручил Минпромторгу проработать вопрос о возможности отмены этой нормы «при наличии определенных условий». Речь шла, например, о ситуациях, когда крупный игрок открывает новые магазины вместо закрывшихся торговых точек своих конкурентов.

Однако теперь рассматриваются и другие варианты — в частности, когда жители «пограничных» районов одного муниципального образования массово совершают покупки на территории другого муниципального образования.

Отметим, что вопрос об отмене запрета на «захват» более четверти рынка крупными ритейлерами уже обсуждался в правительстве несколько лет назад, но тогда эта идея не нашла достаточной поддержки для ее реализации.

Подробнее — в материале «Известий»:

Закон «О торговле» хотят изменить в пользу крупных сетей