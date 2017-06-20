Исполнитель роли Эурона Грейджоя в сериале «Игра престолов» Пилу Асбек заявил, что воплотил на экране в новом сезоне саги образ наиболее злобного антагониста и «настоящего психопата».

По словам Асбека, его персонаж «переплюнет» даже Рамси Болтона в исполнении британского актера Ивана Реона, сообщает Федеральное агентство новостей.

«В одной сцене я хочу быть очаровательным, в другой — насильником, в третьей я хочу кого-то убить», — сказал Асбек.

Премьера нового сезона «Игры престолов» состоится 16 июня на телеканале HBO. Сезон будет состоять из семи эпизодов, каждый из которых длится примерно час. Ставший одним из самых популярных сериал «Игра престолов» снят по мотивам книжного цикла американского писателя Джорджа Мартина «Песнь льда и огня».