Член партии «Христианско-демократический союз Германии» Вилли Виммер заявил, что согласие Евросоюза на продление санкций в отношении Крыма было получено под давлением США.

По его словам, данные санкции были введены, потому что американцы «выкрутили ЕС руки», сообщает «Федеральное агентство новостей».

Виммер также подчеркнул, что новые санкции против России в сфере энергетики могут навредить интересам Германии и Австрии.

19 июня министры иностранных дел ЕС продлили на год действие антироссийских санкций в отношении Крыма.