Спасатели нашли лодку, которая накануне перевернулась с пятью подростками на Ладожском озере в Питкярантском районе Карелии.

Людей рядом с транспортным средством не обнаружено, сообщает ТАСС.

Поиски двоих пропавших подростков продолжаются.

Лодка с пятью подростками перевернулась в Сортавальском районе Карелии. Сигнал о ЧП поступил в 21:35 понедельника. Двое подростков обнаружены живыми. По их свидетельствам девушка, которая также находилась в лодке погибла. Поиски еще двух подростков продолжаются.

В поисково-спасательных работах участвуют 123 человека и восемь плавсредств. В поисках также задействованы шестеро местных жителей в качестве волонтеров на двух лодках. Кроме того, на место вылетел вертолет Ми-8 Авиационно-спасательного центра СЗРЦ МЧС России.