Сирийское национальное информационное агентство SANA сообщило о гибели 12 мирных граждан страны при авиаударе, нанесенном самолетами международной коалиции во главе с США. Информация поступила от анонимного источника из числа сирийских военных.

По его словам, атаке авиации подверглось небольшое поселение, расположенное на юго-востоке провинции Эль-Хасака, которая находится на границе с Ираком.

В сообщении сирийского агентства говорится, что «так называемая международная коалиция» координирует свои действия с запрещенной в РФ террористической организацией «Исламское государство».