Резервные дни сдачи ЕГЭ начинаются во вторник с экзаменов по географии и информатике, сообщили в Рособрнадзоре.

Заявления на участие в госэкзамене по информатике и информационно-коммуникационным технологиям в резервный срок подали около 5,6 тыс. человек.

«Для проведения ЕГЭ по этому предмету задействуют около 500 пунктов проведения экзаменов (ППЭ) во всех регионах РФ и за рубежом», — сообщили ТАСС в пресс-службе Рособрнадзора.

Экзаменационная работа включает в себя 27 заданий и состоит из двух частей. На ее выполнение отведено четыре часа, установленный минимальный балл на ЕГЭ по информатике составляет 40 баллов.

Географию в резервные дни сдачи ЕГЭ напишут около 3 тыс. человек. Работа состоит из двух частей и включает в себя 34 задания. На выполнение экзамена отведено три часа.

В ведомстве напомнили, что сдать экзамены в резервный срок могут выпускники прошлых лет, а также выпускники текущего года, получившие неудовлетворительный результат по одному из обязательных предметов — русскому языку и математике, либо пропустившие экзамен по уважительной причине.

Основной период ЕГЭ-2017 проходит с 29 мая 2017 года по 1 июля. В экзаменах планируют принять участие около 703 тыс. человек, из них около 617 тыс. — выпускники текущего года.

Экзамены проходят во всех регионах России, а также еще в 52 странах.

Во всех экзаменационных пунктах будет вестись видеонаблюдение в онлайн-режиме, свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 4 июля 2017 года.