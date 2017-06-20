Уже в 2018 году номер банковской карты не потребуется для совершения перевода. Ввод реквизитов планируется заменить номером телефона получателя. При этом такая возможность будет и у клиентов разных банков.

Подтверждение скорого нововведения «Известиям» дали источники близкие к Visa, MasterCard и Банку России. Специалисты считают, что замена номера карты на номер телефона сделает процесс переводов гораздо проще. Однако при этом повышается вероятность ошибки при вводе и уязвимость в случае хакерской атаки.

— У номеров карт и счетов есть специальные схемы контроля правильности ввода номера, последняя цифра карты, например. Таким образом, ошибка в одну цифру в номере карты на 99,9% не приводит к ошибочному переводу, так как такой карты просто не существует. Деньги вернутся на счет отправителя. Ошибка же в одной цифре номера телефона приведет к переводу денег на некорректного получателя, — сообщил «Известиям» глава направления противодействия мошенничеству центра информбезопасности компании «Инфосистемы джет» Алексей Сизов.

Кроме того, по словам эксперта, существует большая возможность того, что хакеры завладеют обоими идентификаторами.

Подробнее — в материале «Известий»:

Мобильный телефон заменит платежную карту