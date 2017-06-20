После известия о смерти освобожденного в КНДР американского студента Отто Уормбиера президент США Дональд Трамп заявил о «жестокости северокорейского режима».

Трамп заявил, что смерть студента «лишь укрепляет» его в уверенности, что США ведут правильную политику по отношению к Пхеньяну. Вашингтон, по его словам, намерен предотвращать подобные трагедии и гибель людей «от рук режимов, которые не уважают верховенство закона и человеческое достоинство», передает РИА «Новости».

«Оплакивая еще одну жертву северокорейского режима, США вновь осуждают жестокость этого режима», — сказал Трамп.

Власти КНДР ранее «из гуманитарных соображений» отпустили Уормбиера, который был заключен в тюрьму по обвинению в ведении подрывной деятельности в отношении Пхеньяна. В марте 2016 года молодой человек впал в кому после употребления снотворного, которое ему дали в тюрьме.

В понедельник семья Уормбиера сообщила, что он скончался из-за полученных в КНДР травм.