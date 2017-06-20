Мосгорсуд во вторник рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста бывшему губернатору Кировской области Никите Белых, сообщил ТАСС адвокат экс-чиновника Андрей Грохов.

На сколько может быть увеличен срок содержания под стражей, защитник не уточнил.

Ранее Басманный суд Москвы продлил срок ареста Белых до 24 июня.

Из материалов дела известно, что в отношении экс-губернатора Кировской области возбуждено новое уголовное дело по факту получения взятки. 17 марта Белых были предъявлены обвинения в окончательной редакции по двум эпизодам дела. Обвиняемый свою вину не признал.

Бывший губернатор Кировской области был задержан 24 июня 2016 года в ресторане в Москве при получении взятки. По данным следствия, лично и через посредника Белых получил в общей сложности €400 тыс. В конце июля прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Белых на посту губернатора в связи с утратой доверия.