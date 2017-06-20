Президент России Владимир Путин во вторник встретится с киргизским коллегой Алмазбеком Атамбаевым, с которым планируется обсудить вопросы сотрудничества Москвы и Бишкека, а также международные проблемы.

20 июня Путин и Атамбаев обсудят вопросы сотрудничества в торгово-экономической, политической, культурно-гуманитарной и научной сферах, передает РИА «Новости».

Как сообщает пресс-служба Кремля, лидеры также затронут тему продвижения интеграционных процессов на евразийском пространстве, другие региональные вопросы. По итогам визита Атамбаева в РФ планируется подписание ряда двусторонних документов.

Как сообщила завотделом внешней политики аппарата президента Киргизии Айзада Субакожоева, Путин и Атамбаев намерены подписать декларацию об укреплении союзничества и стратегического партнерства между Киргизией и Россией. По ее словам, эта декларация станет важнейшим документом, отражающим позиции Москвы и Бишкека по многим вопросам сотрудничества, а также по вопросам здравоохранения, миграции, статистики и финансов.