Лучшее подразделение противовоздушной обороны Вооруженных сил России представит страну на международном конкурсе «Чистое небо» в Китае.

Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России сообщил, что в Китай отправится команда, показавшая лучший результат на Армейских международных играх-2017.

Соревнования пройдут на полигоне Ейский в Краснодарском крае среди отделений переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла» на бронетранспортерах БТР-80.

Также в ходе состязаний военнослужащие будут соревноваться в вождении бронетранспортеров БТР-80 по пересеченной местности морского побережья.