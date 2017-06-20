Временно исполняющий обязанности главы Карелии Артур Парфенчиков срочно выехал на Ладожское озеро, где на лодке перевернулись пятеро подростков. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Марина Кабатюк.

Она добавила, что Парфенчиков лично возглавил спасательную операцию.

Вечером 19 июня в Ладожском озере в районе деревни Импилахти перевернулась лодка с пятью подростками в возрасте от 16 до 18 лет.

Один из подростков, по предварительным данным, погиб, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

По его словам, следователи опросили двух выживших мальчиков. Они рассказали, что на лодке находилась девушка, ей не удалось спастись.

Между тем, еще два подростка могли выжить. Источник уточнил, что в районе крушения лодки — архипелаг из нескольких островов.

«Есть надежда, что двоим удалось спастись там. Никто из выживших не указал, что был свидетелем их гибели», — сказал источник.

На месте ЧП работают инспекторы отдела Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС), сотрудники карельской поисковой службы, а также волонтеры.