Бушующие в Португалии лесные пожары выбиваются в число самых многочисленных по количеству жертв. В числе погибших значатся уже 63 человека, в том числе один сотрудник пожарной службы, который скончался в больнице.

Информацию о числе погибших передало «РИА Новости» со ссылкой на МВД Португалии. Среди жертв пожаров есть и иностранец, это гражданин Франции. Несколько человек числятся пропавшими без вести.

В тушении пожаров задействованы примерно 2000 человек, включая 200 военнослужащих. Помощь Португалии оказывают соседняя Испания, а также Франция.

Уже выяснено, что причиной пожара стала молния попавшая в дерево. Сильное распространение огня началось из-за жаркой сухой погоды.