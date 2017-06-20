Глава МИД Катара Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани заявил, что посетит США на следующей неделе для обсуждения того, какое экономическое влияние окажет блокада эмирата, передает агентство Reuters.

Также сообщается, что Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани планирует обсудить влияние блокады на «глобальные усилия по борьбе с терроризмом».

Ранее глава МИД Катара назвал блокаду страны «актом агрессии». По словам дипломата, страны Персидского залива обвиняют Катар во вмешательстве во внутренние дела, однако они делают в отношении самого Катара то же самое.

5 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипломатические отношения с Дохой, обвинив Катар в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов.