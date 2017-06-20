Находившийся в бегах от полиции итальянец решил навестить бывшую жену, у которой его и обнаружили стражи порядка, сообщает «Интерфакс».

49-летнему жителю Сицилии было предписано отбыть двухлетний срок домашнего ареста за незаконное ношение оружия. Однако в 2012 году он нарушил эти условия и бежал.

Отмечается, что полиция долгое время следила за бывшей супругой осужденного и его матерью. После того, как мужчина навестил маму, он направился в дом к бывшей жене.