Хакерская группировка Fancy Bears представила переписку между главой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричардом Маклареном и Международным олимпийским комитетом (МОК), в которой комитет заявляет о недовольстве работой «главного разоблачителя» употребления допинга в РФ.

Директор МОК по правовым вопросам Говард Стапп заявляет в письме, что в комитете недовольны работой Макларена. Глава комиссии, по словам Стаппа, допустил недоговоренности с WADA по поводу публикации доклада и не поддерживал связь с комиссией МОК, что поставило олимпийское движение в неловкое положение, передает RT.

Стапп заявил также, что не поддерживают активно продвигаемую Маклареном идею о коллективной ответственности всех спортсменов за единичный случай употребления допинга кем-либо одним из них.

Напомним, Ричард Макларен возглавляет комиссию WADA по борьбе с употреблением допинга. Макларен на основании закрытого расследования составил целую серию докладов об употреблении допинга российскими спортсменами и якобы существующей в России «государственной поддержке» допинга. Данные из доклада Макларена послужили причиной недопуска к международным соревнованиям многих российских спортсменов.

Ранее независимая комиссия WADA изменила во второй части доклада Макларена формулировку «государственной поддержки допинга в РФ» на «институциональный заговор». Кроме того, агентство признало, что доказательства употребления российскими спортсменами допинга недостаточны для признания кого-либо виновным.