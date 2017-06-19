Бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский задержан сотрудниками правоохранительных органов в Москве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По его данным, Малобродского задержали в рамках расследования уголовного дела о хищениях в «Гоголь-центре», на основании материалов, полученных в ходе следствия.

Алексей Малобродский работал в «Гоголь-центре» с момента основания театра в феврале 2013 года до марта 2015 года. В частности, он занимался проектом «Платформа».

В мае у Серебренникова и в «Гоголь-центре» прошли обыски в рамках дела о хищении 200 млн рублей бюджетных средств, которые выделили основанной Серебренниковым «Седьмой студии». Режиссер проходит по делу в качестве свидетеля.

Бывшему главному бухгалтеру «Седьмой студии» Нине Масляевой предъявили обвинение в хищении около 1,2 млн бюджетных средств в составе группы лиц. Она арестована до 19 июля. Еще один фигурант дела, бывший генеральный директор «Седьмой студии» Юрий Итин находится под домашним арестом.