Управление МЧС России по Карелии сообщило, что двое из пяти детей, которые перевернулись в лодке на Ладожском озере, живы. Судьба троих подростов остается неизвестной.

На месте инцидента в настоящее время работают спасатели и следователи.

Лодка с пятью детьми перевернулась в Питкярантском районе Карелии вечером в понедельник. Информация о случившемся поступила в 21.20 по местному времени. Все подростки являются местными жителями, проживают в городе Сорталава, сообщает СК России.

Один год и один день назад произошла трагедия на Сямозере в Карелии. Группа школьников путешествовала на лодках и попала в шторм. В результате погибли 14 человек.