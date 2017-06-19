Столкновение двух легковых автомобилей и бензовоза произошло на трассе в Изобильненском районе Ставрополья, погибли два человека, сообщили в краевой Госавтоинспекции.

Как сообщила представитель отдела пропаганды безопасности дорожного движения Юлия Куземская, авария произошла на 38 километре автодороги «Ставрополь–Изобильный–Новоалександровск–Красногвардейская», передает «Интерфакс».

«Водитель «ВАЗа» при обгоне не выдержал безопасный боковой интервал и по касательной столкнулся с «Нивой», после чего выехал на встречную полосу и там столкнулся с бензовозом DAF», — сказала Куземская.

Она сообщила, что в результате ДТП погиб водитель «ВАЗа», возгорания бензовоза не произошло. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства аварии.