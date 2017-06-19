Ученые НАСА обнаружили при помощи телескопа «Кеплер» 10 схожих с Землей экзопланет, которые располагаются в зоне обитаемости своих звезд, сообщает американское космическое агентство.

По данным ученых, всего было найдено 219 новых планет и свыше 4 тыс. объектов, которые потенциально могут являться экзопланетами. Из них удалось проверить всего 2,3 тыс. 50 из них имеют размеры, схожие с Землей, а 30 уже прошли верификацию, сообщает «Лента.Ру».

Эти данные были опубликованы в каталоге, который содержит данные, полученные с телескопа «Кеплер» за первые четыре года наблюдений.

«Этот тщательно собранный каталог является основой для точного ответа на один из самых главных вопросов астрономии — сколько в галактике планет, таких же, как наша Земля», — сказала ведущий автор каталога Сьюзан Томпсон.

Напомним, в апреле международные астрофизики обнаружили экзопланету LHS 1140b. Ее классифицировали как суперземлю, которая, по мнению ученых, более пригодна для проживания человека, чем найденные ранее Proxima b или планеты системы TRAPPIST-1.