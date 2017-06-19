Обнародованы результаты токсикологической экспертизы знаменитой актрисы Кэрри Фишер, скончавшейся 27 декабря. В крови исполнительницы роли принцессы Леи в фильме «Звездные войны» патологоанатомы нашли следы кокаина, героина и экстази.

Кокаин Фишер принимала примерно за три дня до того, как 23 декабря с ней случился сердечный приступ в самолете Лондон–Лос-Анджелес. Когда именно актриса употребляла другие наркотики, установить не удалось, сообщает ТАСС.

В списке причин, приведших к смерти Фишер, называется обструктивное апноэ во сне и болезнь сердца. Как на ее состояние здоровья повлияли наркотики, эксперты не уточняют.