Глава правительства Франции Эдуар Филипп подал президенту Эммануэлю Макрону прошение об отставке и был переназначен премьером, сообщает Елисейский дворец.

Как сказано в сообщении, отставка премьера является республиканской традицией и носит технический характер. Президент, таким образом, после прошедшего в воскресенье второго тура выборов депутатов Национального собрания, вновь доверил управление кабмином Филиппу, передает РИА «Новости».

«Президент республики вновь доверил Эдуару Филиппу должность премьер-министра и поручил сформировать новый состав правительства», — сказано в заявлении Елисейского дворца.

В администрации президента Франции анонсировали, что новый состав кабмина будет обнародован до 18.00 (19.00 мск) среды.

В воскресенье во Франции состоялся второй тур выборов депутатов Национального собрания. По его итогам победу одержало движение президента «Вперед, республика». Оно получило большинство голосов в нижней палате.