Президент ФИФА Джанни Инфантино высоко оценил систему видеоповторов (VAR), которая испольуется на Кубке конфедераций, проходящем в России.

«Я очень доволен системой VAR. Мы уже увидели, как видеопомощники помогают судьям принимать правильные решения. Тестирование системы на Кубке конфедераций поможет улучшить процессы и коммуникацию между судьями», — заявил Джанни Инфантино.

Более того, Инфантино считает, что за система видеопомощи — это «будущее современного футбола», уточняет пресс-служба ФИФА.

Система видеоповторов VAR была впервые использована на Кубке конфедераций в матче Португалия — Мексика. Видеопомощник подсказал главному арбитру, что португальцы забили гол с нарушением правил, и взятие ворот было отменено.

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