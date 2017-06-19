В понедельник, 19 июня, дочерняя компания российского «Лукойла» Lukoil International Upstream Holding B.V. выиграла тендер по нефтяному блоку в прибрежных водах Мексиканского залива. Такие итоги подвела Мексиканская комиссия по углеводородам.

Из пятнадцати представленных компаний «Лукойл» единственный, кто предложил максимальное роялти в размере 75%, передает ТАСС.

Участок площадью 521 кв. км расположен в нефтяной провинции Куэнкас-дель-Сурэсте. Максимальный объем запасов, который там возможен, оценивается в 958,4 млн баррелей нефтяного эквивалента.