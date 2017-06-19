Британская полиция установила, что мужчиной, подозреваемым в наезде на людей возле мечети в Лондоне, является 47-летний Даррен Осборн, в его доме в Кардиффе проводятся обыски.

Как сообщает Sky News, у Осборна четверо детей, он является уроженцем города Уэстон-сьюпер-Мэр в графстве Сомерсет. Кроме этого, как стало известно телеканалу, Осборн во время наезда кричал: «Я буду убивать мусульман».

В данный момент полиция проводит обыски по месту жительства мужчины в Кардиффе. Как заявили соседи-мусульмане, их дети играли вместе с детьми Осборна, невозможно было предположить, что «он является расистом».

A neighbour of the suspect in the Finsbury Park attack said their kids played together and she didn't think he was racist #SNT pic.twitter.com/4NBfCGpHEu — Sky News Tonight (@SkyNewsTonight) June 19, 2017

Осборн совершил наезд на прихожан мечети на севере Лондона в ночь на понедельник, управляя фургоном. В результате инцидента погиб один человек, 10 были ранены.