Полиция назвала имя подозреваемого в наезде на людей в Лондоне
Британская полиция установила, что мужчиной, подозреваемым в наезде на людей возле мечети в Лондоне, является 47-летний Даррен Осборн, в его доме в Кардиффе проводятся обыски.
Как сообщает Sky News, у Осборна четверо детей, он является уроженцем города Уэстон-сьюпер-Мэр в графстве Сомерсет. Кроме этого, как стало известно телеканалу, Осборн во время наезда кричал: «Я буду убивать мусульман».
В данный момент полиция проводит обыски по месту жительства мужчины в Кардиффе. Как заявили соседи-мусульмане, их дети играли вместе с детьми Осборна, невозможно было предположить, что «он является расистом».
Осборн совершил наезд на прихожан мечети на севере Лондона в ночь на понедельник, управляя фургоном. В результате инцидента погиб один человек, 10 были ранены.