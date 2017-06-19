Американская рок-группа The Slants отстояла право на регистрацию «оскорбительного» товарного знака. Против запрета высказался Верховный суд США.

В суд обратился музыкант американо-азиатской рок-группы, после того как ему отказали в регистрации товарного знака «Косоглазые» (slants — уничижительное название вьетнамцев военными США), передает «РИА Новости».

Верховный суд США не стал отрицать, что термины или слова могут считаться уничижительными, но свобода самовыражения защищена первой поправкой конституции.

Это решение может стать прецедентом, считают наблюдатели. В частности, им может воспользоваться команда по американскому футболу Washinghton Redskins («Краснокожие»).

В 2014 году команда отказалась от регистрации товарного знака под давлением защитников интересов коренного населения Америки.