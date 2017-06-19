Экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич не просил и не будет просить политического убежища в Великобритании, как сообщалось ранее. Опровергла слухи пресс-секретарь бывшего губернатора, обвиняемого в получении крупной взятки, Юлия Бобылева.

По словам помощника экс-губернатора, Юревич считает «полной чушью» комментарии СМИ о предоставлении ему убежища в Великобритании. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Михаил Юревич политического убежища в Великобритании не просил и не просит. В настоящее время он по-прежнему находится в Лондоне на лечении», — отметила Юлия Бобылева.