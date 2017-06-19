Фонд «Соцгоспроект» Ильи Елисеева направил досудебную претензию Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) и его основателю Алексею Навальному.

Как сообщает РБК, в фонде требуют удалить фрагмент о «Соцгоспроекте» из документального фильма, который ранее выпустил ФБК.

«9 июня 2017 года фонд «Соцгоспроект» направил в ФБК и господину Навальному досудебные претензии с требованием удалить с его ресурсов недостоверные сведения, порочащие деловую репутацию фонда «Соцгоспроект», — говорится в сообщении фонда.

Там отметили, что обратятся в суд, если их требования не будут выполнены в течение 10 дней со дня получения претензий.

В свою очередь, юрист ФБК Иван Жданов заявил, что они пока не получили претензий «Соцгоспроекта».

Это не первая досудебная претензия фонда, ранее он уже направлял аналогичную, которая также была связана с фильмом фонда Навального.

«Соцгоспроект» — это частная организация, которая создала фонд для поддержки социально значимых государственных проектов.