Прокуратура Хорватии открыла уголовное дело против полузащитника национальной сборной и мадридского «Реала» Луки Модрича. Его обвиняют в даче ложных показаний.

Полузащитник Королевского клуба выступает свидетелем по делу бывшего президента загребского «Динамо» Здравко Мамича, который обвиняется в финансовых махинациях, пишет The Independent.

Следователи подозревают, что Модрич мог соврать по поводу деталей своего перехода из «Динамо» в английский «Тоттенхэм».

Если вина футболиста будет доказана, ему грозит от шести месяцев до пяти лет тюрьмы.

Лука Модрич выступал в составе загребского «Динамо» в период с 2003 по 2008 год. Футболист дважды становился чемпионом Хорватии, завоевывал Кубок и Суперкубок страны. В 2008 году полузащитник перешел в «Тоттенхэм».

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