В Госдуме разработаны поправки в Жилищный кодекс, конкретизирующие понятие задолженности по ЖКХ. В соответствии с законопроектом, признать человека должником за жилищно-коммунальные услуги сможет только суд. 3 июля инициатива будет рассмотрена на заседании думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Как сообщил «Известиям» автор законопроекта, члена комитета по труду Олег Шеин, он предлагает внести поправки в две статьи Жилищного кодекса: 159-ю («Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг») и 160-ю («Компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг»). И то и другое, согласно ЖК, предоставляется гражданам только «при отсутствии у них задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг или при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по ее погашению».

Однако в законе не указано, что считается долгом и на каком основании человек признается должником. И это ставит многих граждан в зависимость от произвола поставщиков услуг. Компания может ошибиться в расчетах стоимости услуг, гражданин может быть не согласен с суммой, которую ему начислили, и оспаривать ее. И если в этот момент ему понадобилась справка об отсутствии задолженности, человек ее не получит. А без справки ему не дадут ни субсидии, ни компенсации.

— Коммунальные компании могут просто рисовать задолженность и говорить: «а докажите, что это не так». В Астрахани компании, которые поставляют электроэнергию, горячую воду и отопление, разослали жителям письма с приглашением прийти и сверить информацию по платежам за предыдущие годы, — приводит пример Олег Шеин. — В том числе, например, за 2006-й, за 2010-й. Разумеется, у людей уже не сохранились квитанции за эти годы. Люди могут отказаться от сверки. Но проблема возникает у малообеспеченных людей, которым нужна справка для получения субсидии.

Еще одна категория граждан, у которых при нынешней системе возникают проблемы, — те, кто собирается продавать квартиру.

— Долги за 2010 или за 1910 год никакая коммунальная компания по суду не взыщет, — сказал Олег Шеин. — Но она может человеку сорвать сделку. Ему могут сказать: «Мы не дадим вам справку об отсутствии долгов. Мы считаем, что вы нам должны за 1950 год. Принесите нам квитанцию. Если не можете принести, мы вам не дадим справку об отсутствии задолженности». Сделку без этой справки провести можно, но покупатель будет встревожен. Люди сегодня смотрят документы об отсутствии долгов.

Проект поправок предполагает новый порядок: если компании сочтут, что им человек должен, им необходимо будет доказать это в суде. И только решение суда может быть основанием считать человека должником или не должником. Тогда заинтересованным сторонам — органам соцзащиты и потенциальным покупателям жилья — будет легко установить, есть ли у человека долг. Достаточно будет проверить информацию на сайте Федеральной службы судебных приставов.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко заявил «Известиям», что считает инициативу полезной.

— Задолженность, даже если она образуется по техническим причинам, дает чиновникам основания отказывать людям в субсидиях, — сказал парламентарий. — В этой ситуации совершенно предлагается, что основанием для отказа в назначении субсидии может быть только решение суда. Мне представляется, что это исключит любые кривотолки. А что касается задержек по оплате ЖКХ, наши органы должны более оперативно работать по устранению причин этих задержек.

Михаил Тарасенко высоко оценил шансы на принятие поправок.

— Такое регулирование будет объективным и исключит двойное толкование и тенденциозность. Жилищно-коммунальное лобби сделает всё, чтобы эти поправки не прошли, но я полагаю, что наш комитет сочтет их справедливыми. Да и с точки зрения они вполне корректны. Мне представляется, что такой подход будет поддержан большинством депутатов Государственной думы, — заключил он.

Профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков высказал мнение, что льготы и компенсации в принципе должны предоставляться независимо от того, является ли человек должником.

— Все-таки льготы и компенсации дают не за то, что человек исправно платит, а по каким-то другим основаниям. Не стоит это связывать. А что касается конкретиации понятия долга, то это шаг в верном направлении, — сказал профессор Щербаков.

Эксперт отметил, что часто одно и то же положение договора стороны — жильцы и коммунальные компании — трактуют по-разному. И решения судов будут выходом из спорных ситуаций.