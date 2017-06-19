Президент США Дональд Трамп может встретиться с украинским лидером Петром Порошенко около 18:00 во вторник, сообщает телеканал «112».

При этом отмечается, что окончательного подтверждения этой информации пока нет.

В то же время официальный представитель Белого дома Джон Спайсер рассказал, что на завтра запланирована встреча вице-президента США Майкла Пенса с украинским главой государства в Вашингтоне.

«Если отразится на планах президента, сообщим дополнительно», — добавил представитель американской администрации.

Ранее замглавы администрации украинского президента Константин Елисеев говорил, что встреча Трампа и Порошенко должна состояться раньше встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Он подчеркивал, что над этим активно работали украинские дипломаты.