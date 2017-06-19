США не намерены отказываться от взаимодействия с Россией по предотвращению инцидентов в Сирии и будут работать над поддержанием открытых каналов с Москвой.

С таким заявлением выступил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер, сообщает ТАСС. При этом в Вашингтоне заявили, что оставляют за собой право на самооборону.

Коалиция во главе с США сбила самолет Су-22 ВВС Сирии в провинции Ракка. Американские власти обвинили Дамаск в бомбардировке позиций Демократических сил страны, что и стало причиной атаки.

В ответ российские власти заявили о прекращении взаимодействия с США по предотвращению инцидентов в небе над Сирией. Минобороны РФ обвинило коалицию в «военной агрессии по отношению к Сирийской Арабской Республике» под прикрытием «борьбы с терроризмом».