На атомной станции «Бюже», что располагается в 35 км от Лиона, произошел пожар, сообщает Franceinfo.

Огонь вспыхнул на крыше одного из энергоблоков, находящихся на ремонте. Площадь пожара составила 1 кв. м. Информации о пострадавших нет, увеличения уровня радиации не зафиксировано.

Несмотря на это, компания-оператор ввела в действие план мероприятий при чрезвычайных ситуациях. Персонал АЭС (1,2 тыс. человек) был эвакуирован, о ЧП проинформированы местные власти и Управление по ядерной безопасности Франции.

Подобный инцидент произошел в начале февраля текущего года на АЭС в городе Фламанвиль. В результате взрыва в машинном отделении вспыхнул пожар. Тогда компания-оператор не стала вводить план мероприятий при чрезвычайных ситуациях.