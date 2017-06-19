ВВС США решили сменить местоположение своих самолетов в Сирии после того, как американская коалиция сбила истребитель сирийской армии.

Американские военные решили передислоцировать свои самолеты в Сирии и продолжить бороться с ИГ, обеспечивая безопасность экипажей. Об этом заявил представитель коалиции, передает «РИА Новости».

Напомним, накануне международная коалиция под руководством США сбила самолет сирийских ВВС, объяснив свои действия тем, что Су-22 сбрасывал бомбы на войска оппозиции в районе Ракки.